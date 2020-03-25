أميركا.. 827 وفاة بكورونا وأكثر من 60 ألف إصابة                  

أحصيت أكثر من ستين ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد رسميا الأربعاء في الولايات المتحدة بينها 827 وفاة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وفي التوقيت نفسه الثلاثاء، أحصت الولايات المتحدة 600 وفاة بالفيروس. وسجلت غالبية الوفيات في نيويورك، البؤرة الجديدة للوباء.

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وباتت الولايات المتحدة البلد الثالث الأكثر تضررا بكوفيد-19 بعد الصين وإيطاليا.

إلى ذلك، أعلن حاكم نيويورك اندرو كومو الأربعاء أن انتشار فيروس كورونا المستجد في الولاية، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، يبدو أنه يتباطأ بفضل إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي.

وقال كومو في مؤتمر صحافي "تسير الأمور في الاتجاه الصحيح".

وأضاف أن "التباعد الاجتماعي، بدون ارتياد المطاعم وتخفيف عدد الموظفين غير الأساسيين هما مطلبان صعبان، لكنهما فعالان وضروريان، والوقائع تشير في هذه المرحلة الى اننا تمكنا من إبطاء عدد الاشخاص الذين يدخلون المستشفيات".

وفرضت إجراءات عزل سكان الولاية البالغ عددهم 20 مليون نسمة منذ مساء الأحد فيما أبقيت المتاجر التي تعتبر أساسية مفتوحة.

وبعدما توقع الخبراء الأحد أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات في نيويورك كل يومين، باتوا يتوقعون منذ الثلاثاء أن يتضاعف كل 4,7 أيام فقط.

وكانت ولاية نيويورك تعد بعد ظهر الأربعاء حوالي 30800 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بينها 17800 في مدينة نيويورك أي أكثر ب 5146 مقارنة مع الثلاثاء.

وكان حاكم الولاية أعلن الثلاثاء توقعات تشير إلى تضاعف عدد الإصابات كل ثلاثة أيام.

وبعد أن أشار رئيس بلدية نيويورك في الأيام الماضية إلى نقص كبير في تجهيزات الوقاية للطاقم الطبي، قال كومو إن "مستشفيات الولاية بات لديها ما يكفي منها" حاليا.