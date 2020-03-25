بومبيو: معاناة الإيرانيين طالت بسبب النظام

انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إيران لطردها فريقا من منظمة أطباء بلا حدود.

وقال الوزير الأميركي في تغريدة له نشرها عبر حسابه في تويتر، إن النظام الإيراني قام بطرد فريق طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود كان يعمل في مستشفى ميداني لمساعدة مرضى ضعفاء مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الشعب الإيراني هو الضحية التي طالت معاناتها من هذا النظام.

موضوع يهمك انتقد النائب الإيراني محمود صادقي بشدة، الرئيس حسن روحاني لمنعه إجراءات تقييد التجول لمواجهة تفشي مرض كورونا، واتهمه... نائب إيراني: روحاني يتعامل مع الوباء بنظرية المؤامرة إيران

وكانت طهران قد منعت الثلاثاء، فريقاً أرسلته منظمة أطباء بلا حدود، لمساعدة البلاد على مكافحة فيروس كورونا المستجدّ من العمل في إيران، وصفت أعضاؤه "قوى أجنبية" غير مرحّب بها على الأراضي الإيرانية، ما أثار استنكار المنظّمة الطبية الإنسانية لا سيما أن حصيلة وفيات كورونا في إيران قاربت الـ2000 حالة.

"قوى أجنبية وجودها مستبعد"

بدوره، اعتبر علي رضا وهاب زاده، مستشار وزير الصحة الإيراني، أنه ونظراً لتطبيق خطة التعبئة الوطنية لاحتواء فيروس كورونا والزجّ بكامل القدرات الطبية للقوات المسلحة، ليس من الضروري في الوقت الراهن إنشاء أسرّة مستشفيات من قبل "القوى الأجنبية"، ووجودها مستبعد، بحسب تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة أطلقها وهاب زاده بعدما ضاعف المحافظون هجماتهم في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي على أعضاء المنظمة متّهمينهم بأنهم "جواسيس" وطالبوا بمنع دخولهم.

مستشفى ميداني وفريق طوارئ

من جهتهها، أعلنت المنظمة الفرنسية غير الحكومية الأحد، عن إرسال مستشفى ميداني بسعة 50 سريرا، وفريق طوارئ من تسعة أشخاص إلى أصفهان ثانية كبرى المدن الإيرانية، بهدف تخفيف «الضغط على النظام الصحي المحلي»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

كما استنكرت المنظمة في بيان الموقف الإيراني بعد تصريحات لوزير الصحة ورفض السلطات الإيرانية عرض المساعدة الذي قدّمته من أجل معالجة الإصابات الخطرة في أصفهان، قائلة إن موقف وزارة الصحة جاء بعد هبوط طائرتي شحن محمّلتين بكل التجهيزات اللازمة يومي الأحد والاثنين في طهران، ووصول فريقها المؤلف من تسعة أشخاص إلى أصفهان، حيث لقي ترحيباً من السلطات الصحية المحلية.

2077 متوفى بكورونا في إيران

كما أبدت المنظمة استعدادها لنقل بعثتها وقدراتها العلاجية سريعاً إلى مكان آخر في إيران أو إلى بلد آخر في المنطقة بحاجة ماسة إليها.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المسؤول في الوزارة علي رضا وهاب زادة، إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 2077، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 27017 مصابا.

إلى ذلك، تم تسجيل ارتفاع في أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس المستجد إلى 9625.