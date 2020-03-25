بومبيو: الصين مارست "حملة تضليل" في ما يتصل بكورونا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن الدول الأعضاء في مجموعة السبع تدرك أن الصين مارست "حملة تضليل متعمدة" في ما يتصل بفيروس كورونا المستجد.

كما قال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أعقب اجتماعاً عبر الإنترنت مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إن "الحزب الشيوعي الصيني يشكل تهديداً كبيراً لصحتنا وأسلوب عيشنا، وهذا ما أثبته الوباء بوضوح".

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وتتّهم الولايات المتحدة الصين بأنها لم تعتمد الشفافية في المراحل الأولى من التصدي للوباء، وبأنها سمحت بذلك بتفشيه في أنحاء العالم.

ويأتي اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع عشية قمة عبر الإنترنت لمجموعة العشرين التي تضم الولايات المتحدة والصين.

إلا أن بومبيو أكد أن "المطلوب الآن ليس توجيه الاتهامات وإنما إيجاد حل لهذه المشكلة العالمية التي نبحثها اليوم".

وأضاف: "نريد العمل مع كل الدول بما فيها الصين من أجل إيجاد حلول للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الأرواح، ومن ثم إنهاض اقتصاداتنا التي دمّرها فيروس ووهان".

وتدارك: "لكن جميع الدول التي حضرت صباحاً هذا الاجتماع تدرك تماماً حملة التضليل التي مارسها الحزب الشيوعي الصيني من أجل الهروب من المسؤولية".

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما لا يقل عن 19246 شخصاً في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في كانون/الأول ديسمبر، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، الأربعاء، حتى الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.

وتم تشخيص أكثر من 427940 إصابة في 181 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.