ترمب: طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء (بتوقيت أميركا) حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

وأكد ترمب في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة حول كورونا في البيت الأبيض أن حزمة التحفيز أمام الكونغرس هي الأكبر في تاريخ البلاد، مضيفا أنه "إذا اضطررنا للعودة إلى الكونغرس لمساعدات إضافية سوف نفعل".

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ينتظرنا الكثير من العمل

وتابع "مشكلتنا الأكبر هي نيويورك في مجال مكافحة كورونا". مؤكدا أنه "ينتظرنا الكثير من العمل لمكافحة وباء كورونا".

كما شدد الرئيس الأميركي على إبقاء الشركات الأميركية قوية ومستمرة في العمل، قائلاً "نركز حاليا على دعم الشركات الأميركية".

إلى ذلك، اعتبر أن تأجيل أولمبياد طوكيو كان قرارا صائبا من الحكومة اليابانية.

وكان ترمب حذر الثلاثاء، من خطورة الإغلاق العام، والذي بدأ يتسبب بأزمة اقتصادية، معتبراً أنه "يمكن أن يدمر" البلاد. وقال لشبكة "فوكس نيوز": "يمكن أن ندمر بلدا إذا أغلقناه على هذا النحو"، موضحا أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوما.

يذكر أن أكثر من ألف وفاة وحوالي 70 ألف إصابة بالفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء، سجلت في الولايات المتحدة، بحسب أحدث إحصاء الخميس لجامعة "جونز هوبكنز". وقبل ساعات فقط كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة يبلغ 827 وفاة، بحسب حصيلة سابقة نشرها المصدر نفسه.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.