مفاجأة من خبير البيت الأبيض.. كوفيد 19 يحب البرد!

على الرغم من تحذيره من أن فيروس كورونا قد يصبح موسمياً، وبالتالي يعود في دورات لاحقة، فتح أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، فسحة أمل لملايين الناس التي تشعر بخوف من فيروس كورونا الذي غزا البلدان حول العالم.

فقد ألمح فاوتشي خلال المؤتمر الصحافي الدوري لخلية الأزمة في الولايات المتحدة بشأن كورونا إلى أن الطقس البارد مناسب أكثر من الطقس الحار والرطب لكوفيد 19، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

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ويمكن تفسير ذلك بفعل أن القطرات التي يخرجها المرضى من خلال السعال أو العطس تبقى لفترة أطول في الهواء الطلق في البرد، كما أن الدفاعات المناعية تضعف في الشتاء.

إلى ذلك، هناك تفسير آخر محتمل، وهو أن الفيروسات تتحلل بشكل أسرع على الأسطح الحارة، إذ تجف الطبقة الدهنية الواقية التي تغلفها أسرع.

تحذير من عودة موسمية

لكن في المقابل، حذر الخبير الأميركي الذي بات يظهر بشكل يومي إلى جانب الرئيس الأميركي في المؤتمرات حول مستجدات كورونا، من أن كوفيد 19 قد يعود في دورات موسمية، مشددا على الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة.

إلى ذلك، أضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي مساء الأرباء لفريق العمل في البيت الأبيض، أن كورونا بدأ ينتشر في البلدان الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية حيث يحل فصل الشتاء.

وحذر من أنه "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة دورة ثانية" من الوباء، مضيفا "هذا يزيد من أهمية تطوير لقاح واختباره بسرعة وجعله جاهزا ومتاحا للدورة المقبلة".

يذكر أن هناك حاليا تجربتين سريريتين في الصين والولايات المتحدة للقاحات قد لا تكون متاحة في السوق قبل سنة أو سنة ونصف.

كما يتم البحث في علاجات أدوية جديدة وأخرى موجودة، مثل مضادات الملاريا الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين.