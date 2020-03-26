"التباعد الاجتماعي" يكبح انتشار كورونا بنيويورك

أعلن حاكم نيويورك اندرو كومو الأربعاء أن انتشار فيروس كورونا المستجد في الولاية، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، يبدو أنه يتباطأ بفضل إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي.

وقال كومو في مؤتمر صحافي "تسير الأمور في الاتجاه الصحيح".

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كما أضاف أن "التباعد الاجتماعي، بدون ارتياد المطاعم وتخفيف عدد الموظفين غير الأساسيين هما مطلبان صعبان، لكنهما فعالان وضروريان، والوقائع تشير في هذه المرحلة إلى أننا تمكنا من إبطاء عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات".

هذا وفرضت إجراءات عزل سكان الولاية البالغ عددهم 20 مليون نسمة منذ مساء الأحد فيما أبقيت المتاجر التي تعتبر أساسية مفتوحة.

وبعدما توقع الخبراء الأحد أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات في نيويورك كل يومين، باتوا يتوقعون منذ الثلاثاء أن يتضاعف كل 4,7 أيام فقط. ورحب كومو بهذه الأنباء.

وكانت ولاية نيويورك تعد بعد ظهر الأربعاء حوالي 30800 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بينها 17800 في مدينة نيويورك أي أكثر بـ 5146 مقارنة مع الثلاثاء.

فيما أعلن حاكم الولاية الثلاثاء توقعات تشير إلى تضاعف عدد الإصابات كل ثلاثة أيام.

وبعد أن أشار رئيس بلدية نيويورك في الأيام الماضية إلى نقص كبير في تجهيزات الوقاية للطاقم الطبي، قال كومو إن "مستشفيات الولاية بات لديها ما يكفي منها" حاليا.

كما أضاف "اليوم لا يمكن لأي مستشفى أو أي ممرضة أو طبيب القول إنه ليس لديهم تجهيزات وقاية. لدينا ما يكفي للمستقبل القريب، لكن ليس للأسابيع الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة المقبلة. لكننا سنواصل شراءها".

في المقابل، ما تزال أجهزة التنفس ناقصة. وتقدر الولاية أنه مع بلوغ الوباء ذروته وهو أمر مرتقب في غضون 14 إلى 21 يوما، ستحتاج الى 30 ألف جهاز.