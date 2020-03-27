أميركا تتجاوز الصين وتتصدر أعلى الإصابات بكورونا

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أنّ الولايات المتحدة تملك الآن أعلى عدد من الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، وفق إحصاء خاصّ يستند إلى بيانات جمعتها الصحيفة.

وسجّلت الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكّانها 300 مليون نسمة 81,321 إصابة، متجاوزةً بهذه النتيجة عددَ الإصابات في الصين وإيطاليا.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إننا بحثنا في قمة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا.إلى ذلك أضاف... ترمب: بحثنا بقمة الـ20 سبل مكافحة كورونا أميركا

وأحصت إيطاليا الخميس 80,539 إصابة، بينما سجّلت الصين 81,285 إصابة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.

يشار إلى أن عدد المصابين بكورونا في جميع أنحاء العالم وصل إلى نصف مليون مصاب، الخميس.

بينما تقدم نحو 3.3 مليون أميركي بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي.

كما تداعت أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا ونيويورك تحت وطأة رعاية المصابين، مع ارتفاع حصيلة القتلى في إسبانيا إلى أكثر من 4000 شخص.

وارتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة الخميس إلى 1161.