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الرئيس الصيني لترمب: التعاون حول كورونا خيارنا الوحيد

المصدر: العربية.نت، وكالات
الرئيسان الأميركي والصيني
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أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، الجمعة، في اتصال مع نظيره الأميركي دونالد ترمب أنه على بكين وواشنطن "الاتحاد لمكافحة فيروس" كورونا، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

الرئيس الصيني أعرب عن استعداده للعمل بشأن فيروس كورونا مع جميع الأطراف بما فيها واشنطن، مؤكداً أن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن كورونا هو الخيار الصحيح الوحيد.

وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بمنعطف مهم.

من الصين من الصين

من جانبه، قال الرئيس ترمب إنه تحدث مع نظيره الصيني وناقشا "بتفصيل كبير" وباء فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 24 ألف شخص على مستوى العالم.

وذكر ترمب على تويتر: "لقد مرت الصين بالكثير وأصبحت على دراية كبيرة بالفيروس.. نحن نعمل معا بشكل وثيق".

ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول المسألة. وأكد شي أيضاً وفق قناة "سي سي تي في" العامة أن "الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ".

وكان ترمب أعلن، الاثنين الماضي، أنّه "مستاء قليلاً" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجدّ، متّهماً بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

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وشدّد ترمب على أنّ السلطات الصينيّة "كان ينبغي أن تُعلمنا"، مُكرّراً عبارة "الفيروس الصيني" التي تزعج النظام الصيني بشدّة.

وعلى الرّغم من أنّه بدا وكأنّه يُحمّل السلطات الصينيّة بعض المسؤوليّة عن انتشار الفيروس الذي اكتُشف للمرّة الأولى في ديسمبر في مدينة ووهان الصينيّة، فإنّ ترمب أكّد أنّ علاقته جيّدة للغاية مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

من أميركا من أميركا

وأعلنت الصين، الجمعة، تسجيل 55 إصابة بوباء كوفيد-19 بينها 54 "مستوردة" من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد إلى إغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير. وسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق.

يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، الجمعة، أنّ الولايات المتحدة تملك الآن أعلى عدد من الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، وفق إحصاء خاصّ يستند إلى بيانات جمعتها الصحيفة.

وسجّلت الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكّانها 300 مليون نسمة 81,321 إصابة، متجاوزةً بهذه النتيجة عددَ الإصابات في الصين وإيطاليا.

كلمات دالّة

#الصين, #العلاقات_الصينية_الأميركية, #أميركا, #كورونا, #فيروس_كورونا
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