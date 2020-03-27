ترمب: بحثنا بقمة الـ20 سبل مكافحة كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إننا بحثنا في قمة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا.

إلى ذلك أضاف الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده خلية الأزمة حول كورونا في البيت الأبيض "أجريت اجتماعا مع حكام الولايات بعد قمة الـ 20 الافتراضية".

موضوع يهمك أدرجت الولايات المتحدة، الخميس، 20 من المسؤولين والأفراد والشركات التي مقرها إيران والعراق في القائمة السوداء للمستهدفين... مجدداً.. أميركا تعاقب أفراداً وشركات إيرانيين أميركا

وتابع "الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا، وأرجع ذلك إلى عمليات الفحص الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الصحية.

وقال الرئيس الأميركي "نشرنا جنودنا على الحدود مع المكسيك و كندا".

وأكد ترمب أن الحزمة الاقتصادية تهدف لدعم المواطنين الأميركيين بما في ذلك دفع الرواتب.

وقال إن هناك دعما أساسيا للقطاعات الصناعية التي تضررت جراء أزمة كورونا، داعيا مجلس النواب لتمرير الحزمة الاقتصادية لمواجهة تداعيات الفيروس.

وتابع الرئيس الأميركي "هناك مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك". لافتا إلى أن سفينة البحرية التي تحمل مستشفى ستصل فرجينيا بعد التوقف بنيويورك.

وأوضح ترمب أنه جرى إحراز تقدم كبير ضد كورونا وسوف نهزمه، وشدد مجددا على ضرورة العودة إلى العمل.

من جهته قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن مختبرات آبوت قدمت لإدارة الأغذية والأدوية اختبارا لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت الصين بأعداد المصابين بكورونا بتسجيل 82 ألف حالة إصابة.