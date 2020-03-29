حالة نادرة..وفاة رضيع أميركي بكورونا

توفي رضيع أميركي جراء إصابته بفيروس كوفيد-19، في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد مسؤولون في ولاية الينوي السبت.

في التفاصيل، قال حاكم الولاية جاي بي بريتزكر في مؤتمر صحافي إن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت إدارة الصحة العامة في الولاية أن عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا، مؤكدة في بيان أنه لم يحدث أبدا أن حصلت في السابق وفاة لرضيع مرتبطة بكوفيد-19.

تحقيق بسبب الوفاة

وأضافت أن "تحقيقا كاملا يجري لتحديد سبب الوفاة".

يذكر أن الدراسات كانت توصلت إلى أن الفيروس يؤثر بشكل غير متناسب بالمسنين والذين يعانون من مشاكل صحية حادة.

وتجاوز عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين يوم السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

كما سجلت أكثر من 450 حالة وفاة في الولايات المتحدة على مدار 24 ساعة، والطفل الرضيع في شيكاغو كان من بين 13 حالة وفاة جديدة شهدتها الينوي.