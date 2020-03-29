نيويورك.. 7200 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 59 ألفاً

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، عن 7195 إصابة جديدة، مما يرفع العدد إلى 59 ألفاً.

هذا وتجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفاً، استناداً إلى أحدث إحصاء من جامعة جونز هوبكنز، مساء السبت.

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وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تراجع عن اقتراح سابق قال فيه إنه قد يسعى لإغلاق المنطقة برمتها.

وقال ترمب عبر تويتر تغريدة إن "الحجر الصحي لن يكون ضرورياً"، بحسب تعبيره.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي في وقت سابق السبت، أنه يدرس فرض حجر صحي يشمل مدينة نيويورك وولايتي نيوجرسي وكونيكتيكيت لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وهي منطقة تشكل مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، بهدف حماية الولايات الأخرى التي لم تتأثر بشدة بالمرض، بعد أن سجلت بلاده 122 ألف حالة إصابة بالوباء، وهو أكبر عدد من الإصابات في بلد واحد.

حينها، قوبلت الخطة بانتقادات على الفور بوصفها غير عملية، ومن شأنها أن تسبب الفوضى في منطقة تعد المحرك الاقتصادي لشرق الولايات المتحدة وتضم 10% من السكان، وتساعهم بـ 12% من الناتج المجلي الإجمالي. لكن الرئيس تخلى بعد ساعات عن الفكرة، وقال إنه سيطلب عوضاً عن ذلك من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إصدار "تحذير قوي بشأن السفر" يقوم على إدارته حكام نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت.