بعد تحذيره الصادم.. فاوتشي للأميركيين: لازموا منازلكم

في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حث أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الذي بات وجهاً مألوفاً للأميركيين، بعد ظهوره بشكل يومي خلال مؤتمرات البيت الأبيض حول مستجدات الوباء، مواطنيه على ملازمة المنازل.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية الاثنين إن الأميركيين يحتاجون مواصلة الجهود التي تستهدف احتواء تفشي الفيروس لكي تتراجع معدلات الإصابة. وأضاف، بعد أن مدد الرئيس دونالد ترمب أمر البقاء في المنزل حتى نهاية شهر أبريل، "شعرنا أنه إذا تراجعنا قبل الأوان، فسيكون ذلك تسارعا أو ارتدادا لشيء ما قد يجعلك أبعد من الوضع الذي كنت فيه من قبل".

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وفاة 200 ألف

وكان فاوتشي حذر الأحد من إمكانية أن يحصد الفيروس المستجد أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة. وقال خبير الأمراض المعدية إنّ التوقعات بأن يلقى نحو مليون أميركي أو أكثر حتفهم بالوباء "خارج النقاش تقريبا، رغم أنها غير مستحيلة، لكنها تبقى مستبعدة

كما قدم تقديرات بأن يتوفى ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة مع إصابة الملايين".

يذكر أن الولايات المتحدة، تُعتبر الدولة الأكثر تضرّرا لناحية عدد الإصابات، إذ سُجّلت رسميا 143055 إصابة، بينها 2514 وفاة و465 حالة شفاء

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة ما لا يقل عن 34610 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الاثنين الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش استنادا إلى مصادر رسمية.

وتأكدت رسميا إصابة أكثر من 727080 شخصا في 183 دولة ومنطقة، غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الأرقام الحقيقية، لأنّ عددا كبيرا من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء 142300 شخص على الأقل حتى اليوم.