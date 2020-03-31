ارتفاع ضحايا الوباء.. وحاكم نيويورك: ما زلنا نصعد الجبل

أعلن حاكم نيويورك، آندرو كومو، الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق، ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27% إلى 1550.

وقال كومو في إفادة صحافية إن "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".

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يشار إلى أن مستشفى متحرك على سفينة تابعة للبحرية الأميركية، تحتوي على 1000 سرير، وصل إلى ميناء نيويورك الاثنين للمساعدة في تخفيف أزمة كورونا التي تجتاح مستشفيات المدينة.

كما سيتم استخدام سفينة "يو إس إن إس كومفورت"، التي تم إرسالها إلى مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر، لعلاج المرضى غير المصابين بالفيروس التاجي، على أن تتفرغ مستشفيات المدينة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من فيروس كوفيد-19.

وبالإضافة إلى 1000 سرير، تحتوي "كومفورت" على 12 غرفة عمليات يمكن تشغيلها خلال 24 ساعة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالولايات المتحدة زاد عن 20 ألف حالة الاثنين، مما فاق استيعاب المستشفيات التي بدأت تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضات والمعدات الطبية ومعدات الحماية.

إلى ذلك قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 163539 إصابة، بزيادة 22635 حالة عن العدد السابق، وإن حالات الوفاة زادت 455 إلى 2860 حالة.

وأضافت أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 مارس مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حدة.