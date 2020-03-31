ترمب: أولويتي إنقاذ الناس والاقتصاد يأتي ثانياً

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، على أن الاقتصاد يأتي في المرتبة الثانية، مؤكداً أن الأولوية الآن هي إنقاذ أرواح الناس من الوباء المتفشي، لافتا إلى أهمية الأيام الثلاثين المقبلة من أجل التصدي لفيروس كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في الولايات المتدة، أن أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين، مؤكدا أن الأجهزة الصحية الأميركية أجرت اختبارات تشخيص الفيروس المستجد على نحو مليون شخص.

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كما اعتبر أن كل أسرة قادرة على وقف انتشار الوباء، حاثاً الأميركيين على الالتزام بالتعليمات الصحية.

جهاز فحص في دقائق

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي مواصلة مد الولايات بآلاف أجهزة التنفس، موضحا أن أكثر من 11 ألفا من الحرس الوطني يعملون على توزيع معدات الوقاية.

وعرض جهازا قال إنه قادر على تشخيص الإصابة بكورونا خلال دقائق.

مساعدات بـ100 مليون دولار إلى إيطاليا

كما قال إنه تباحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وأبلغه أن "لدينا فائضاً من المواد التي لا نحتاج إليها، وسوف نرسل إلى إيطاليا ما قيمته حوالي 100 مليون دولار من الإمدادات الجراحية والطبية والاستشفائية".

وأضاف الرئيس الأميركي أمام الصحافيين في حديقة الورود في البيت الأبيض، أن رئيس الوزراء الإيطالي "كان سعيداً جداً جداً" بهذا النبأ. وتابع "سنرسل أيضاً أشياء أخرى لسنا بحاجة إليها إلى أماكن أخرى".

إلى ذلك، أكد أن إنتاج أجهزة التنفّس الاصطناعي في الولايات المتحدة سيسجّل ارتفاعاً قوياً نظراً إلى اندفاع أكثر من 10 شركات لتصنيع هذه الأجهزة، واعداً بتصدير أي فائض منها إلى أوروبا التي تفتقر إليها بشدة. وقال "ما إن يزيد إنتاجنا (من أجهزة التنفس الاصطناعي)عن حاجتنا، فإنّنا سنرسلها إلى إيطاليا، سنرسلها إلى فرنسا، سنرسلها إلى إسبانيا، حيث يواجهون مشاكل رهيبة، وإلى دول أخرى إذا أمكن".

"إجراءات أكثر تشدداً"

كما أشار ترمب إلى احتمال اللجوء إلى مزيد من الإجراءات المشددة لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا الإبقاء على قرار حظر السفر. وقال إن "لدينا 10 آلاف جهاز تنفس إضافي لكن العدد ليس كافيا"، لافتا إلى أن حكام الولايات راضون عن جهود الحكومة الفيدرالية.

وأعاد ترمب ما قاله في مؤتمره أمس حول الإجراءات التي اتخذتها إدارته من أنها أنقذت 2.2 مليون نسمة، كما أعاد التأكيد على أن إدارته ورثت نظاما صحيا مهترئا.

وقال:" إن ارتداء الكمامات لن يستمر طوال الحياة وإنما مؤقتا لمواجهة الوباء".

50 ألف جهاز تنفس في 100 يوم

وكانت شركة "فورد موتور" أعلنت، الاثنين، أنها ستنتج 50 ألف جهاز تنفس صناعي خلال المئة يوم المقبلة في مصنع في ميشيغان بالتعاون مع وحدة الرعاية الصحية في شركة جنرال إلكتريك، ويمكنها بعد ذلك صنع 30 ألف جهاز شهريا، حسب الحاجة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقالت فورد إن التصميم المبسط لجهاز التنفس الصناعي يمكن أن يفي باحتياجات معظم مرضى كوفيد-19 ويعتمد على ضغط الهواء دون الحاجة لكهرباء.

في حين طالب المسؤولون في ولايات تضررت بشدة من فيروس كورونا، إدارة الرئيس دونالد ترمب وشركات التصنيع التعجيل بإنتاج أجهزة التنفس الصناعي للتكيف مع زيادة عدد المرضي الذين يحتاجون للتنفس الصناعي.

وتشهد الولايات المتّحدة تسارعاً في وتيرة تفشي الوباء، إذ بلغ عدد المصابين بحسب الأرقام الرسمية أكثر من 160 ألف شخص، توفي منهم حوالي ثلاثة آلاف.