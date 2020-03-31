ترمب: أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، إن أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين، مؤكدا أن الأجهزة الصحية أجرت اختبارات تشخيص فيروس كورونا على نحو مليون أميركي".

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وأضاف ترمب في المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض مع خلية الأزمة لمواجهة كورونا أن كل أسرة قادرة على وقف انتشار الوباء.

وأعلن الرئيس الأميركي مواصلة مد الولايات بآلاف أجهزة التنفس، موضحا أن أكثر من 11 ألف من الحرس الوطني يعملون على توزيع معدات الوقاية.

وعرض ترمب جهازا قال إنه قادر على تشخيص الإصابة بكورونا خلال دقائق.

وقال "أبلغت رئيس الوزراء الإيطالي بأنني سأرسل معدات وقائية بمئة مليون دولار".

وأشار ترمب إلى احتمال اللجوء إلى مزيد من الإجراءات المشددة لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا الإبقاء على قرار حظر السفر.

وأعلن الرئيس أن "لدينا 10 آلاف جهاز تنفس إضافي لكن العدد ليس كافيا"، لافتا إلى أن حكام الولايات راضون عن جهود الحكومة الفيدرالية.

وأعاد ترمب ما قاله في مؤتمر أمس حول الإجراءات التي اتخذتها إدارته إنها أنقذت 2.2 مليون نسمة، وتابع "أرتداء الكمامات مؤقت لتجاوز أزمة فيروس كورونا".