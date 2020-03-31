حظر على سكان واشنطن.. والسجن والغرامة للمخالفين

أعلنت عمدة واشنطن، الثلاثاء، فرض حظر على الأميركيين بالتزام البيوت تحت طائلة السجن والغرامة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت موريل باوزر، أن سجن مخالفي الحظر في العاصمة الأميركية، 3 أشهر وغرامة 5 آلاف دولار.

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هذا وتخطّى عدد الوفيّات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة مساء الاثنين ثلاثة آلاف، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس إلى أكثر من 163 ألفاً، بحسب ما أظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

ووفقاً للحصيلة فقد سجّلت الولايات المتحدة وفاة ثلاثة آلاف وثمانية أشخاص من أصل 163 ألفاً و429 شخصاً تأكّدت مخبرياً إصابتهم بكوفيد-19.

وعلى الرّغم من أنّ الولايات المتحدة هي، وبفارق كبير، أول دولة في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس، إلا أنّ إيطاليا لا تزال في الطليعة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء مع أكثر من 11 ألفاً و500 وفاة.