واشنطن تجدد 4 قيود على النووي الإيراني لـ60 يوما

أعلنت الخارجية الأميركية، ليل الاثنين، تجديد أربعة قيود على البرنامج النووي الإيراني لمدة ستين يوما إضافية.

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد حذر من أن استمرار فرض العقوبات على بلاده يعطل الحملة الإنسانية العالمية ضد كورونا، ووصف الأمر بأنه غير أخلاقي وغير إنساني.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر، يوم الأحد: "تجاوزت أميرکا التخريب والقتل وبدأت بالحرب الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي والصحي ضد الإيرانيين وسط تفشي كورونا".

لترد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على تغريدة وزير الخارجية الإيراني، قائلة "كف عن الكذب والسرقة".

وكتبت أورتاغوس على حسابها في تويتر "إذا كان النظام الإيراني يحتاج لأموال للتعامل مع فيروس كورونا، فيمكنه الحصول على المليارات من صندوق التحوط التابع لخامنئي".