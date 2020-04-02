بومبيو: تقارير مقلقة عن تورط طهران باغتيال معارض باسطنبول

عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن قلقه من تقارير تفيد بتورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض للنظام في تركيا، وأضاف في وقت متأخر الأربعاء "لكنها تتسق مع مهام أولئك الموظفين".

Reports that Iranian diplomats were involved in an assassination of a dissident in Turkey are disturbing but fully consistent with their assignments - Iran's "diplomats" are agents of terror and have conducted multiple assassinations and bomb plots in Europe over the past decade. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 1, 2020

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال بومبيو إن "الدبلوماسيين الإيرانيين عملاء إرهاب، وقد ارتكبوا اغتيالات وتفجيرات عديدة في أوروبا خلال العقد الماضي".

وكانت وكالة رويترز، نقلت يوم الجمعة الفائت، عن مسؤولين تركيين بارزين، قولهما إن ضابطين بالمخابرات في القنصلية الإيرانية في تركيا، حرضا على قتل منشق إيراني في إسطنبول في نوفمبر الماضي، كان ينتقد القادة العسكريين والسياسيين في إيران.

وقُتل المعارض مسعود مولوي وردنجاني بالرصاص في شارع بإسطنبول في الـ 14 من نوفمبر 2019 بعد أكثر بقليل من عام على مغادرته إيران، وفق ما ذكره المسؤولان التركيان.

ونقلت رويترز عن أحدهما قوله إن "المسلح المشتبه به وعددا آخر، ومن بينهم أتراك وإيرانيون اعتقلوا في الأسابيع التي أعقبت الحادث، وأبلغوا السلطات أنهم تصرفوا بأوامر ضابطين بالمخابرات في القنصلية الإيرانية".

وذكر المسؤول الثاني أن الأدلة التي شملت روايات المشتبه بهم تشير إلى أن "مواطنين إيرانيين لعبوا دورا خطيرا في التحريض والتنسيق" في عملية القتل.

لم تتهم الحكومة التركية إيران علنا بالضلوع في قتل وردنجاني، لكن المسؤولين التركيين الكبيرين قالا إن الحكومة ستتحدث مع إيران بشأن مقتله. وقال أحدهما إن ممثلي الادعاء الأتراك يتابعون القضية أيضا.

وذكر تقرير للشرطة بشأن حادث القتل نشر قبل نحو أسبوعين، أن وردنجاني كان يعمل في الأمن الإلكتروني بوزارة الدفاع الإيرانية وتحول إلى منتقد قوي للسلطات الإيرانية.