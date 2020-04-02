وكالة مواجهة الكوارث الأميركية تطلب 100 ألف كيس موتى

طلبت وكالة إدارة الطوارئ الأميركية من وزارة الدفاع 100 ألف كيس موتى مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بحسب البنتاغون.

وبحسب خبراء البيت الأبيض، يتوقع ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى ما بين 100 و240 ألفا رغم جهود الاحتواء. وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن أكثر من 5100 وفاة.

وقال البنتاغون إن جهاز لوجستيات الدفاع ينظر في طلب "الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ".

وصرح المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل مايك اندروز أن الجهاز "يستجيب حالياً لجهود التخطيط الحكيمة للوكالة الفيدرالية للحصول على 100 ألف كيس موتى" لمواجهة الوضع.

ومع ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، خاصة في مدينة نيويورك، حذر الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء، من أن البلاد ستشهد "أسبوعين مؤلمين للغاية".