ترمب وماكرون يناقشان عقد اجتماع دولي لمواجهة كورونا

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، لإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأجرى ترمب وماكرون محادثة هاتفية حيث "ناقشا عقد اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في وقت قريب لتعزيز التعاون في الأمم المتحدة للقضاء على الوباء، وضمان السلام والأمن الدوليين".

موضوع يهمك حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من تأثير فيروس كورونا على المناطق التي تشهد نزاعات، وقال إن... غوتيريش: نحشد جهودنا لوقف نزاعات العالم لمواجهة كورونا العرب و العالم

والدول الخمس الدائمة العضوية هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وتواجه فرنسا والولايات المتحدة تباطؤا اقتصاديا جراء الإغلاق الذي يهدف الى وقف انتشار الوباء.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس ترمب أكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الفرنسي وأعرب عن تعازيه لهؤلاء الذين فقدوا حياتهم في فرنسا" جراء الوباء.

إلى ذلك، أعلنت فرنسا ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في المستشفيات ودور المسنين إلى 6507 من 5387.

وسجلت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، أكثر من ربع مليون إصابة بفيروس كورونا، وسجلت 6058 وفاة، فيما تخطت إسبانيا إيطاليا في عدد الإصابات، حيث أعلنت السلطات، الجمعة، عن تسجيل أكثر من 900 وفاة بالوباء لليوم الثاني على التوالي، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 10,935 بعد تسجيل وفاة 935 خلال 24 ساعة وتبلغ الإصابات 117710، لتصبح الثانية عالميا بعد أميركا.