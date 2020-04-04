ترمب: نتائج مبشرة لبعض الأدوية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أن هناك أدوية مبشرة لعلاج فيروس كورونا الذي حصد الآلاف حول العالم. وقال خلال مؤتمره الصحفي اليومي مساء الجمعة:" سنتعافى من كورونا، نحن مستمرون في اختبار عدة أدوية لعلاج الجائحة.. وهناك نتائج مبشرة لبعض الأدوية التي اختبرناها".

كما أوضح خلال مؤتمر لخلية الأزمة حول تداعيات الفيروسفي البلاد أن هيئة الغذاء والدواء هي من تحدد مدة الاختبارات اللازمة للقاح كورونا.

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إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي توصيةً حكومية جديدة لجميع الأميركيين، تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال "إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.

كما أضاف "الأمر سيكون طوعيًا حقًا. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترتُ أن لا أقوم به. لكن بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن".

وقال الرئيس الأميركي، إننا في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد وباء كورونا، مؤكدا "نتعامل مع عدو غير مرئي لكننا سننتصر عليه".

مستشفيات مؤقتة

إلى ذلك، طالب جميع الأميركيين بالتزام المنازل لتخطي أزمة كورونا، معلنا عن بناء مستشفيات مؤقتة للمساعدة في مكافحة الوباء. ووعد بتوفير أكثر من 5 آلاف جهاز تنفس صناعي للولايات الأميركية، مؤكدا أن القطاعات الصحية ستعالج المواطنين الذين لا يملكون تأمينا طبيا

ورفض ترمب ارتداء القناع الطبي، لكنه قال "يمكن أن أغير رأيي"، موضحا أن ارتداء الكمامة أمر طوعي يعود للأفراد.

من جهته، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عن تخصيص 1.5 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة في تلك الأزمة. وأكد ما أعلنه ترمب حول علاج جميع المواطنين قائلا "سنعالج كل المواطنين حتى من لا يمتلك تأمينا طبيا".

حصيلة ضحايا كورونا

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة 57474 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش استناداً إلى مصادر رسمية.

وتأكدت رسمياً إصابة أكثر من 1,082,470 شخصا في 188 دولة وإقليما، غير أن هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأن عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء 205400 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتشكل فرنسا أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1120)، ثم الولايات المتحدة (1092) وإسبانيا (932).

وفي إيطاليا التي سَجَّلت الإصابة الأولى في شباط/فبراير، هناك 14681 وفاة من أصل 110827 إصابة. وشفي 19758 شخصا حسب السلطات الإيطالية.

وبعد إيطاليا، تأتي إسبانيا بـ10935 وفاة من أصل 117710 إصابات، ثم الولايات المتحدة بـ6699 وفاة (261438 إصابة)، ففرنسا بـ6507 وفيات (83165 إصابة)، والمملكة المتحدة بـ3605 وفيات (38168 إصابة).