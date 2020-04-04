ترمب: نتائج مبشرة لأدوية اختبرناها لعلاج كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة "إننا مستمرون في اختبار عدة أدوية لعلاج جائحة كورونا"، لافتا إلى أن هناك نتائج مبشرة لبعض الأدوية التي اختبرناها لعلاج الفيروس.

وأوضح ترمب في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة حول تداعيات فيروس كورونا، أن هيئة الغذاء والدواء هي من تحدد مدة الاختبارات اللازمة للقاح كورونا.

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وأعلن الرئيس الأميركي توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.

وأضاف "الأمر سيكون طوعيًا حقًا. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترتُ أن لا أقوم به. لكنّ بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن".

وقال الرئيس الأميركي، إننا في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد وباء كورونا، مؤكدا "نتعامل مع عدو غير مرئي لكننا سننتصر عليه".

وطالب جميع الأميركيين بالتزام المنازل لتخطي أزمة كورونا، معلنا عن بناء مستشفيات مؤقتة للمساعدة في مكافحة الوباء.

ووعد الرئيس الأميركي بتوفير أكثر من 5 آلاف جهاز تنفس صناعي للولايات الأميركية، مؤكدا أن القطاعات الصحية ستعالج المواطنين الذين لا يملكون تأمينا طبيا.

وقال ترمب إن إدارته ستعلن إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا، لافتا إلى محاولة تأمين الإمدادات الطبية اللازمة لنيويورك وكل الولايات.

ورفض ترمب ارتداء القناع الطبي لكنه قال "يمكن أن أغير رأيي"، موضحا أن ارتداء الكمامة أمر طوعي يعود للأفراد.

من جهته أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عن تخصيص 1.5 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة في تلك الأزمة.

وأكد بنس ما أعلنه ترمب حول علاج جميع المواطنين قائلا "سنعالج كل المواطنين حتى من لا يمتلك تأمينا طبيا".