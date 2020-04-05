ترمب: سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت إنه سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مواجهة الوباء تسير بشكل جيد رغم ارتفاع أعداد الموتى.

وشدد الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة حول تطورات فيروس كورونا في البيت الأبيض، على ضرورة توقف وسائل الإعلام عن الشائعات وإثارة مخاوف المواطنين، وتابع "العالم لم يشهد مثل هذه الظروف منذ زمن بعيد".

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وأعلن أن الإدارة الأميركية طلبت من الشركات المعنية إنتاج 180 مليون قناع طبي، لافتا إلى أن فيروس كورونا ينتشر في مناطق لا يمكن تخيلها.

"لانعمل ضمن خطة طوارئ"

وقال "سنقوم بفرض حظر صحي إذا اضطررنا لذلك"، مؤكدا أنه حتى الآن "لا نعمل وفق خطة طوارئ".

وأضاف أن الأمور تتحسن رغم ارتفاع أعداد الموتى، مشيرا إلى أن أكثر من 92% من المصابين بكورونا يتعافون بشكل جيد.

لكن الرئيس الأميركي حذر من أن الموت في بعض الولايات سيتجاوز التوقعات.

وقال "لابد أن نتخلص من كورونا للعودة إلى العمل"، لافتا إلى أن هيئة الغذاء والدواء تواصل عملها لإيجاد لقاح للفيروس المستجد.

وأضاف أنه تم توفير أكثر من 4 آلاف جهاز تنفس لنيويورك، وأعلن عن نشر ألف جندي في الولاية لمكافحة كورونا.

"الهند ستزودنا بدواء"

وكشف الرئيس الأميركي عن أن بلاده تعمل مع الهند على تزويد الولايات المتحدة بدواء قد يساهم في الحد من آثار الوباء، موضحا أن "نيودلهي وافقت على منحنا كميات من دواء هيدروكلوروكين".

وأشار ترمب إلى أنه طلب من الكونغرس المزيد من الأموال لمكافحة كورونا، مناشدا الأميركيين بالالتزام بالمنازل لوقف تفشي الجائحة.

فيما قال مسؤول من هيئة الغذاء والدواء في نفس المؤتمر الصحفي إن الهيئة تسرع عملية الحصول على دواء هيدروكلوروكين لمكافحة كورونا.

وأوضح المسؤول الأميركي أن هيئة الغذاء والدواء تمتلك برنامجا لتطوير لقاح لكورونا.

حصيلة الوفيات

إلى ذلك، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة 300 ألف حالة بالإضافة إلى أكثر من 8,100 وفاة، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز السبت.

وقالت الجامعة التي تُحصي الإصابات على مستوى العالم ومقرّها بالتيمور، إنّ هناك 300,915 إصابة مؤكّدة على الأقلّ في الولايات المتحدة، وإنّ عدد الوفيّات بلغ 8,162.