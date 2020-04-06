واشنطن تصنف مجموعة قومية متطرفة روسية منظمة إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين، تصنيف الولايات المتحدة لمجموعة قومية متطرفة مقرها روسيا تدعى "الحركة الإمبريالية الروسية" منظمة إرهابية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إضافة مجموعة تعتنق فكر "تفوق العرق الأبيض" على قائمة الإرهاب الأميركية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في أحدث تقرير سنوي لها عن الإرهاب إن "الإرهاب بدوافع عرقية" زاد بمعدل مثير للقلق في 2018 في جميع أنحاء العالم وكذلك في الولايات المتحدة.

ويطلق أعضاء "الحركة الإمبريالية الروسية" على نفسها وصف "القوميين الروس الأرثوذكس"، وهم ينادون بإعادة الملكية في روسيا وبوضع مصالح الشعوب الروسية والأوكرانية والبيلاروسية أولاً.

موضوع يهمك تداولت وسائل إعلام أميركية خطابا للرئيس جورج دبليو بوش في عام 2005 وهو يحذر من مخاطر الأوبئة وسرعة انتشارها، وقال: "إذا... فوكس نيوز: هكذا تنبأ بوش بالوباء واستعد له.. أميركا

وبوضع هذه الحركة على قائمة الإرهاب الأميركية، ستعمل الخزانة الأميركية على تجميد أي أصول لها في أميركا، كما ستحظر على المواطنين الأميركيين التعامل معها.

واعتبرت الخارجية أن "يدي الحركة الإمبريالية الروسية ملطخة بدماء أناس أبرياء"، مذكرةً بسلسلة هجمات شنها في أواخر عام 2016 في مدينة غوتنبرغ في السويد عضوان من الحركة تلقوا تدريبات شبه عسكرية في روسيا.

وكانت السلطات السويدية قد أوقفت وحاكمت المنفذين. وقال المدعي العام السويدي حينها أن "الحركة الإمبريالية الروسية" مسؤولة عن تطرف المهاجمين وتدريبهم مما سمح لهم بشن الهجمات.