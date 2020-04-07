ترمب: وضع جونسون خطير وسنعاون فريقه الطبي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن إدخال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد أمر خطير، وأن إدارته سترى كيف يمكن تقديم العون لأطباء جونسون.

وكشف ترمب عن إجراء اتصالات مباشرة بأطباء جونسون.

وأكد بيان حكومي، ليل الاثنين، أن حالة رئيس الوزراء البريطاني، جونسون، تدهورت ونُقل إلى وحدة للرعاية المركزة جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي الداخل، أعلن الرئيس الأميركي "تحقيق تقدم كبير في فترة قصيرة" بخصوص مكافحة كورونا، مشيراً إلى "متابعة أحوال المستشفيات" في كافة أنحاء البلاد، و"التنسيق مع حكام الولايات" للوفاء باحتياجاتهم المختلفة من الإمدادات الطبية.

وأفاد أن 125 ألف شخص يخضعون يومياً لاختبارات كورونا في البلاد، وهو رقم ذكر أنه الأعلى بين كل دول العالم.

وقال ترمب في الإيجاز الصحافي اليومي، ليل الاثنين، إن الإدارة الأميركية تبني 22 مستشفى لمرضى كورونا في 18 ولاية.

وأكد الرئيس الأميركي الموافقة على تحويل سفينة تابعة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) في نيويورك إلى مستشفى لمكافحة كورونا.

هذا وسجلت الولايات المتحدة 1150 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، بحسب إحصاء صباح الثلاثاء.

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وأثنى ترمب على مبادرة شركة أبل الأميركية بالمشاركة في تصنيع الكمامات الطبية بجودة مرتفعة. وتعهد بتوفير أكثر من 166 مليون كمامة في الأشهر المقبلة، وخاصة لحماية الطواقم الطبية من الإصابة بالفيروس.

وخلال الإيجاز، أكد ترمب لمعاونيه ضرورة الاعتماد على الحرس الوطني في تنفيذ العديد من مهام مكافحة كورونا.

وحول إمكانبة التوصل إلى لقاح ضد كورونا، تناول ترمب جهود إدارته في هذا المجال بالتعاون مع الشركات المتخصصة في الصيدلة. وأكد إجراء اختبارات سريرية حالياً على 10 أدوية.

وذكر أنه أجرى حواراً هاتفياً جاداً حول أزمة كورونا مع جو بايدن، الذي ينافس على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية.