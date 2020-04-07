ترمب: وضع جونسون خطير وسنعاون فريقه الطبي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إدخال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الرعاية المركزة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد أمر خطير، وأن إدارته سترى كيف يمكن تقديم العون لأطباء جونسون.

وأكد بيان حكومي، ليل الاثنين، أن حالة رئيس الوزراء البريطاني جونسون تدهورت ونُقل إلى وحدة للرعاية المركزة من جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب في الإيجاز الصحفي اليومي، ليل الاثنين، أن الإدارة الأميركية تبني 22 مستشفى لمرضى كورونا في 18 ولاية.

وأكد الرئيس الأميركي الموافقة على تحويل سفينة تابعة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) في نيويورك إلى مستشفى لمكافحة كورونا.

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وأثنى ترمب على مبادرة شركة أبل الأميركية بالمشاركة في تصنيع الكمامات الطبية بجودة مرتفعة.

وتعهد بتوفير أكثر من 166 مليون كمامة في الأشهر المقبلة، وخاصة لحماية الطواقم الطبية من الإصابة بالفيروس.

وخلال الإيجاز، أكد ترمب لمعاونيه ضرورة الاعتماد على الحرس الوطني في تنفيذ العديد من المهام الخاصة بمكافحة كورونا.