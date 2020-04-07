ويسكونسن.. قرار بإجراء انتخابات الديمقراطيين في موعدها

أمرت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الأميركية، مساء الاثنين، بإجراء انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية للانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الثلاثاء، لتنسف بذلك قراراً أصدره في اللحظة الأخيرة حاكم الولاية الواقعة في الغرب الأوسط لإرجاء هذا الاستحقاق.

وبأغلبية أربعة قضاة مقابل اثنين، أصدرت المحكمة قراراً ألغت بموجبه الأمر التنفيذي الصادر عن الحاكم، توني إيفرز، والقاضي بإرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وسائر الانتخابات المقررة في الولاية إلى حزيران/يونيو بسبب تفشي وباء كوفيد-19 والمخاطر المتأتية من جراء ذلك على موظفي مراكز الاقتراع والناخبين.

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كما صوّت أعضاء المحكمة المحافظون الأربعة لمصلحة القرار في حين صوّت ضده العضوان الليبراليان.

وأصدرت المحكمة قرارها بناء على مراجعة قدمها الجمهوريون للطعن بقرار إيفرز الذي أرجأ الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وسارع رئيس الحزب الديمقراطي في الولاية، بن ويكلر، إلى إبداء أسفه للقرار الذي أصدرته المحكمة، لاسيما أن التصويت تم "وفق الانتماءات الحزبية" لقضاتها.

إلى ذلك أضاف ويكلر في تغريدة على تويتر أن حزبه "لن يدفع الناخبين إلى التصويت شخصياً" الثلاثاء، مناشداً الجمهوريين أن يفعلوا الأمر نفسه.

أكثر من 100 بلدية

وكانت أكثر من 100 بلدية في ويسكونسن قد أعلنت أنه ليس لديها ما يكفي من موظفي الانتخابات لكي تفتح ولو مركز اقتراع واحداً يوم الثلاثاء، في تحذير رد عليه الحاكم بالقول إنه سيطلب من عناصر الحرس الوطني في الولاية المساعدة في تنظيم الاستحقاق.

كما لم يصدر عن الحاكم أي تعليق على قرار المحكمة في الحال.

وبموجب قرار المحكمة يتعيّن على مراكز الاقتراع في الولاية أن تفتح أبوابها أمام الناخبين في الساعة صباحاً (12:00 بتوقيت غرينتش)، على الرغم من أن الولاية تخضع منذ نهاية آذار/مارس لإغلاق عام منعاً لتفشي الوباء.