نيويورك.. إصابة جندي في طاقم مستشفى عائم بكورونا

جاءت الفحوص إيجابية في حالة أحد أفراد طاقم مستشفى عسكري عائم أُرسل إلى مدينة نيويورك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال سلاح البحرية الأميركي في بيان إن الفحوص أثبتت إيجابية حالة أفراد طاقم السفينة "يو.إس.إن.إس كومفورت" يوم الاثنين وتم عزله. ووفقًا للبحرية، لم يؤثر الاختبار الإيجابي على مهمة المستشفى العائم الذي يستوعب 1000 سرير لاستقبال المرضى.

وعالجت السفينة "كومفورت" حوالي 40 مريضًا غير مصابين بكوفيد-19 منذ وصولها إلى المدينة الأسبوع الماضي، مما أثار شكاوى من أنها لم تفعل سوى القليل لمساعدة المستشفيات المضغوطة في المنطقة.

كان الرئيس دونالد ترمب قد قال يوم الاثنين إنه وافق على استقبال مرضى كوفيد-19 على متن السفينة بعد التحدث مع حاكم نيويورك أندرو كومو. ويقول مسؤولون فيدراليون إنه سيتم الآن فحص مرضى الطوارئ على متن السفينة لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا، على الرغم من أن السفينة لا يمكنها عزل سوى عدد قليل من المرضى.