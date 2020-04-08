سيناتور جمهوري يتعافى من كورونا ويتطوع في مستشفى

أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، الذي وضع في الحجر الصحي بعد إصابته بكورونا الشهر الماضي، عن شفائه تماماً من المرض.

وقال بول، وهو طبيب عيون، إنه مرتاح وعلى استعداد لتقديم خدماته كعامل في الرعاية الصحية بمسقط رأسه في بولينغ غرين، كنتاكي، خلال الأزمة.

كما كتب في تغريدة على تويتر الثلاثاء: "أقدر أطيب التمنيات التي تلقيتها. لقد أعيد اختباري وجاءت النتيجة سلبية. لقد بدأت العمل التطوعي في مستشفى محلي لمساعدة الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية في مجتمعي، بما في ذلك مرضى فيروس كورونا".

يشار إلى أن بول هو ثالث عضو في الكونغرس وأول عضو في مجلس الشيوخ أصيب بالفيروس.

وتعرض لانتقادات حادة بعد أن تم الكشف عن أنه كان في صالة الألعاب الرياضية في مجلس الشيوخ بانتظار نتائج الاختبار التي جاءت إيجابية.

إلى ذلك رد بول بأن "المزاعم التي تقول إنني ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية بعد تشخيصي زائفة تماماً وغير مسؤولة". كما دافع في وقت لاحق عن قراره بعدم الحجر الذاتي أثناء فترة الاختبار وتلقي نتائجه.