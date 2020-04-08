بومبيو: مازلنا نقود الرد العالمي على الوباء

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن بلاده مستمرة في التركيز على إبقاء المواد الطبية المهمة داخل الأراضي الأميركية إلى حين انتهاء الطلب عليها.

موضوع يهمك ما زال فيروس كورونا المستجدّ يواصل الانتشار في جميع أنحاء الكرة الأرضية، حيث أسفر عن وفاة ما لا يقلّ عن 80142 شخصا... 80 ألف وفاة بالجائحة في العالم.. وأميركا الأكثر تضرراً فيروس كورونا

وأضاف في تغريدة له عبر تويتر، أن أميركا ستقدم أيضا مساعدات سخية لشركائها، بما في ذلك مساعدات جديدة بقيمة 225 مليون دولار، مؤكدا أن بلاده ما زالت تقود الرد العالمي على وباء كوفيد 19.

وكان بومبيو قد أعلن الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية تعمل على توفير المساعدات لشركائها في العالم لمواجهة جائحة كورونا.، مضيفا في مؤتمر صحافي أن واشنطن تبذل جهودا كبيرة لإعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن، بحسب تعبيره.

5489 وفاة في نيويورك

في السياق، سجّلت ولاية نيويورك أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن الثلاثاء الحاكم آندرو كوومو الذي قال إن أرقام حالات الاستشفاء بدأت على ما يبدو تشهد استقرارا.

وأعلن كوومو وفاة 731 مصابا بكوفيد-19 الاثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولاية إلى 5489 حالة.

وكانت الحصيلة الأعلى السابقة للوفيات في الولاية سُجّلت الجمعة وبلغت 630 وفاة.

إلى ذلك بلغ عدد الإصابات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 384 ألفا و947 مع 11 ألفا و332 وفاة.

وارتفع عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 75 ألفا و542 شخصا الثلاثاء، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس الساعة 11,00 ت.غ استنادا لمصادر رسمية.