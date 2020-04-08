خبير البيت الأبيض: المدارس قد تفتح أبوابها في الخريف

يطوي التلاميذ قريا قرابة الشهر في البيوت مع اغلاق معظم المدارس حول العالم لا سيما البلدان التي طالها فيروس كورونا المستجد، أبوابها.

ويعلق ملايين الأهل الآمال على استئناف العام الدراسي قريبا، على عكس ما يتوقعه الخبراء، الذين يرجحون اكمال العام الحالي عبر التعليم عن بعد أو في المنازل.

وفي هذا السياق، رجح أنطوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن تكون البلاد في وضع جيد في الخريف المقبل من أجل استئناف الدراسة.

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علماً أن الخبير الأميركي كان تحدث سابقاً عن موجة ثانية مقبلة للفيروس في الخريف.

توقع بالتحسن!

وقال كبير الأطباء المختصين في الأمراض المعدية مساء الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقد في البيت الأبيض حول مستجدات فيروس كورونا، إنه يعتقد أن البلاد ستكون في "حالة جيدة" من أجل إعادة فتح المدارس مع بداية العام الدراسي المقبل. وتابع موضحا " لا يوجد توقع حاسم أو دقيق، ولكن أعتقد أننا سنكون في حالة جيدة. وأضاف" بحلول الخريف من المحتمل أن يكون قد مر الوقت الكافي للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها".

كما توقع أن تكون البلاد قد نجحت في حصر الوباء حتى ذلك التاريخ، إلا أنه شدد على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لمنع عودة ظهور الفيروس بشكل كبير.

إلى ذلك، قال"سيكون الأمر مختلفا لاحقاً، لأن هذا لن يختفي". وأضاف:" بحلول ذلك الوقت (أي الخريف) يجب أن يكون اختبار الأجسام المضادة الجديدة الذي يمكن أن يحدد ما إذا كان الأشخاص قد أصيبوا بالفعل وهم محصنون الآن، قد توفر على نطاق واسع، ما قد يساعد في اتخاذ القرارات."

يأتي هذا بالتزامن مع تسجيل الولايات المتحدة أسوأ حصيلة وفيات يومية، حيث توفي خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي ألفي شخص جرّاء كورونا، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور وباء كوفيد-19، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز ليل الثلاثاء.