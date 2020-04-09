بومبيو: الوقت ليس مناسباً لمحاسبة الصين بشأن كورونا

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، إن من السابق لأوانه الحديث عن العواقب بالنسبة للصين بشأن ما يعتقد مسؤولون أميركيون أنه تقاعس من بكين في الإبلاغ عن حجم أزمة كورونا داخل أراضيها.

وقال بومبيو، خلال إفادة صحافية بالبيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة أجلت 50 ألف أميركي تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء العالم، بسبب عمليات الإغلاق العامة المرتبطة بالفيروس وأضاف أنه لا يزال هناك آلاف آخرون ينتظرون العودة.

وعندما سئل عن العواقب للصين قال بومبيو: "هذا ليس وقت العقاب. لكنه لا يزال وقت الوضوح والشفافية".

ولم تبلغ الصين سوى عن 3 آلاف حالة وفاة بسبب الفيروس الذي نشأ في مدينة ووهان، وهو رقم يشكك فيه ترمب ومسؤولون آخرون، نظرا لأعداد المتوفين المرتفعة في دول أخرى.

وكان الرئيس ترمب قال إنّه "مستاء قليلاً" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجدّ، متّهماً بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

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واتهم ترمب، الثلاثاء، منظمة الصحة العالمية بالانحياز للصين، وهدد بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأميركية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في الولايات المتّحدة "سنعلّق دفع الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان ترمب شن هجوماً حاداً على المنظمة الأممية عبر "تويتر"، إذ كتب في تغريدة على تويتر أن "منظّمة الصحة العالمية أخفقت حقاً. الغريب أنها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكن تركيزها منصب على الصين".