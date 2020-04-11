السيناتور كروز: خامنئي يهاجمنا والديمقراطيون يودون تمويله!

رد السيناتور الجمهوري تيد كروز على السيناتور الديمقراطية ديان فينشتاين التي دعت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى عدم عرقلة قرض صندوق النقد الدولي لطهران.

The Ayatollah leads chants of “death to America.” He pledges to destroy America, which he calls “the Great Satan.” And Senate Dems want to send him millions??? At the EXACT SAME TIME, Senate Dems are blocking desperately need relief to small businesses in America. 😱 #Priorities https://t.co/o44wqG9bOm — Ted Cruz (@tedcruz) April 10, 2020

وقال كروز عبر حسابه في "تويتر" مقتبسا خطاب فينشتاين: "آية الله خامنئي يقود هتافات "الموت لأميركا".. ويتعهد بتدمير أميركا، التي يسميها "الشيطان الأكبر".. وأعضاء مجلس الشيوخ يريدون أن يرسلوا له الملايين؟؟؟ في نفس الوقت بالضبط، يعرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قرار مهم لإغاثة للشركات الصغيرة في أميركا"!

وكانت السيناتور الديمقراطية فينشتاين قد كتبت على حسابها في "تويتر"، مرفقة بيانا رسميا، قائلة: "لقد أصاب الفيروس التاجي إيران بشدة، مع احتمال انتشار أكبر في المنطقة. من أجل الأمن الدولي، يجب على الرئيس ترمب دعم طلب إيران من صندوق النقد الدولي للحصول على أموال طارئة لاحتواء هذا الفيروس".

وكانت قناة "سي إن إن" CNN قد كشفت في تقرير لها عن عزم إدارة الرئيس ترمب منع صندوق النقد الدولي من إقراض إيران.

وبحسب التقرير، تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى منع صندوق النقد الدولي من تقديم قرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار إلى إيران، حيث تزعم الأخيرة أنها تحتاجها للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا التاجي، وفقا لثلاثة مسؤولين في الإدارة الأميركية.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الأموال لن تذهب بالفعل لمعالجة أزمة الصحة العامة في البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لشبكة "سي إن إن" CNN إن "الدولة الراعية للإرهاب في العالم تسعى إلى الحصول على مبالغ نقدية لتمويل مغامراتها في الخارج وليس لشراء الأدوية للإيرانيين".

وأضاف: "للمسؤولين الفاسدين في النظام تاريخ طويل في تحويل الأموال المخصصة للسلع الإنسانية إلى جيوبهم الخاصة وإلى وكلائهم الإرهابيين".