ترمب يأمر الإدارة الأميركية بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار مسؤولي إدارته بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.

وأمر ترمب، في مذكرة أصدرها، للعديد من الوزراء باتخاذ مجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا، من بينها وضع العسكريين الأميركيين هناك في حالة استعداد لتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية ونقل الإمدادات.

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وقال ترمب في المذكرة: "الجمهورية الإيطالية التي هي من أقرب وأقدم حلفائنا يدمرها كوفيد-19 الذي أودى بالفعل بحياة أكثر من 18 ألف شخص وجعل معظم نظام الرعاية الصحية الإيطالية على شفا الانهيار ويهدد بدفع اقتصاد إيطاليا نحو ركود عميق".

وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، أي ما يزيد عن أي دولة أخرى.

وأمر ترمب وزير التجارة بتشجيع الموردين الأميركيين على بيع المنتجات التي تطلبها السلطات ومقدمو الرعاية الصحية في إيطاليا باستثناء المنتجات اللازمة لتصدي الولايات المتحدة للجائحة.

كما جاء في المذكرة أن وزير الخارجية ورئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأميركي "قد يستخدموا السلطات المتاحة لدعم تعافي الاقتصاد الإيطالي".