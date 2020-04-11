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ترمب يلوح بفرض عقوبات على تأشيرات دول لا تقبل مبعدين

المصدر: دبي - العربية.نت
دونالد ترمب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، إن حكومته قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل بشكل غير معقول قبول المبعدين من الولايات المتحدة.

وأشار ترمب في مذكرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة وضرورة ضمان "إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم".

كورونا من أميركا كورونا من أميركا

وطبقا للمذكرة، على بومبيو أن "يبادر بخطة لفرض عقوبات على التأشيرات" خلال سبعة أيام إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات "اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة". ولم يحدد الأمر اسم أي دولة.

وطبقت إدارة ترمب قواعد جديدة للحدود في 21 مارس/آذار مشيرة إلى جائحة كورونا.

بومبيو بومبيو

وبموجب هذه القواعد، يمكن للمسؤولين الأميركيين أن يبعدوا بسرعة الأشخاص من دون إجراءات الهجرة المعتادة. وبشكل عام، طرد مسؤولو الحدود الأميركيون نحو سبعة آلاف مهاجر إلى المكسيك منذ بدء سريان الإجراءات الجديدة.

كلمات دالّة

#كورونا, #بومبيو, #ترمب

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