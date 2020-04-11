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رئيس بلدية نيويورك: المدارس الحكومية ستظل مغلقة لبقية العام الدراسي

المصدر: العربية.نت - رويترز
أرشيفية
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قال بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية مدينة نيويورك، اليوم السبت، إن المدارس الحكومية ستظل مغلقة لبقية العام الدراسي حيث تكافح المدينة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحافي: "إبلاغكم أننا لن نستطيع العودة إلى مدارسنا لبقية العام الدراسي الحالي مؤلم، لكن يمكنني أيضا القول إن هذا هو الفعل الصواب".

وأمر دي بلاسيو بإغلاق المدارس الحكومية منذ 16 مارس/آذار للحد من انتشار المرض، وكان المستهدف في البداية إعادة فتحها في 20 أبريل/نيسان.

لكنه قال إنه سرعان ما تبين أن هذا الموعد غير واقعي بعدما أصبحت المدينة إحدى أبرز بؤر تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

كلمات دالّة

#كورونا, #نيويورك, #مدارس

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