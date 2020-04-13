كورونا في أميركا.. صحيفة تكشف بداية ظهور الوباء

في وقت لا يزال فيروس كورونا يحصد المزيد من الضحايا في الولايات المتحدة، كشفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الوباء ظهر لأول مرة في البلاد مع بداية ديسمبر الماضي.

ويعتقد علماء أن ارتفاع الوفيات بمنطقة خليج سان فرانسيسكو في فبراير ومارس يعود إلى تفشي الفيروس بكاليفورنيا على نحو مبكر أكثر مما يعتقد، وفق الصحيفة.

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كما نقلت عن الرئيس التنفيذي لمقاطعة سانتا كلارا، جيف سميث قوله: "كان الفيروس طليقاً في مجتمعنا، وربما كان موجوداً منذ فترة طويلة"، لافتاً: "لم يتم التعرف على كورونا لأننا كنا في موسم الإصابة بالإنفلونزا".

وأضاف: "أعراض كورونا تشبه كثيراً تلك المرتبطة بالإنفلونزا، فالإصابات الخفيفة بالفيروس يصعب كشفها، كما أن كثيرين ممن أصيبوا بالوباء لم يعرفوا ذلك أصلاً، ولم يطلبوا أي رعاية صحية".

إلى ذلك أكد سميث أن "البيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض وإدارات الصحة المحلية تشير إلى أن الوباء ظهر في كاليفورنيا في وقت مبكر بكثير أكثر مما نعتقد، وتحديداً بديسمبر الفائت".

1514 وفاة جديدة

وبحسب الصحيفة، توفي 596 بولاية كاليفورنيا جراء الإصابة بالفيروس، في حين أصيب أكثر من 21 ألف شخص.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت مساء الأحد 1514 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين بكورونا، ما يُمثّل تباطؤاً طفيفاً لليوم الثاني على التوالي، وفق جامعة جونز هوبكنز.

ففي يوم السبت، كانت الولايات المتحدة قد سجّلت 1920 وفاة، بينما أحصت 2108 حالات وفاة الجمعة، وفقاً للجامعة التي تتخذ بالتيمور مقراً لها.

"لم نشهده من قبل"

وقال الرئيس دونالد ترمب في رسالة عيد الفصح على تويتر: "إنه وباء لم يشهده بلدنا من قبل، لكننا نكسب المعركة، ونكسب الحرب".

كما أوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأميركية الأحد أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً الشهر المقبل، مع تنامي الدلائل على أن جائحة كوفيد-19 بلغت ذروتها.