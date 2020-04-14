ترمب: فرضت قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا، بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، مشيرا إلى أنه فرض قيودا على منع السفر قبل تسجيل أي وفاة بالجائحة.

وقال في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة حول مستجدات كورونا، أن الإجراءات التي اتخذتها أميركا قللت من حجم الإصابات.

من جانبه قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إن 15 يوما من العزل الصحي غير كافية لمحاربة الفيروس، لكنه أضاف "في المقابل تضرر الكثيرون بسبب هذه الإجراءات".

وفيات تتجاوز 23 ألفاً

إلى ذلك، تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد 23 ألفا اليوم الاثنين، بينما قال مسؤولون إن المرحلة الأسوأ ربما انتهت وإن التفشي قد يبلغ ذروته هذا الأسبوع، بحسب إحصاء لرويترز.

وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين دول العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حوالي 570 ألفا حتى اليوم الاثنين بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في أنحاء العالم أكثر من 1.8 مليون.

هذا وتم تسجيل 1513 حالة وفاة أمس، وكانت أقل زيادة في الوفيات منذ السادس من أبريل نيسان. وكان أكبر عدد من الوفيات في ولاية نيويورك التي سجلت أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة.

في حين، أعلنت ولاية وايومنج عن أول وفاة لديها اليوم الاثنين لتسجل بذلك جميع الولايات في البلاد حالات وفاة بسبب الفيروس.

وتفرض السلطات منذ أسابيع قيودا واسعة ألزمت الناس في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة بالبقاء في بيوتهم لكبح انتشار الفيروس، مما سبب أضرارا اقتصادية فادحة.



كما بدأ المسؤولون والمشرعون يناقشون متى قد يتم البدء في إعادة فتح بعض القطاعات.