بيلوسي تفتح النار على ترمب: أمر معيب

"خطوة معيبة"، هذا جديد العلاقة بين رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، والرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد الكشف عن أنّ اسم الرئيس سوف يطبع على شيكات التحفيز الاقتصادي للأميركيين.

ووصفت نانسي هذه الخطوة بأنها "معيبة" كونها ستتسبّب بتأخير الدفع لملايين العائلات والشركات التي تعاني جرّاء أزمة فيروس كورونا.

موضوع يهمك سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الأربعاء، وفاة حوالي 2600 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة... أميركا.. نحو 2600 وفاة في أعلى حصيلة يومية فيروس كورونا

بدورها، أكّدت وزارة الخزانة الأميركية لفرانس برس أنّ اسم ترمب سوف يطبع على أوراق شيكات المساعدات المالية التي يصل بعضها إلى 1200 دولار، والتي ستدفع قريبا إلى عشرات ملايين الناس.

"أمر غير مسبوق"

كما يمكن لهذا الأمر غير المسبوق الذي تقوم به وزارة الخزانة أن يؤخّر عملية إصدار الشيكات لعدة أيام، وفق ما أفادت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين كبار في خدمة الإيرادات الداخلية.

وقالت بيلوسي في بيان إنّ "تأخير الدفعات المباشرة إلى العائلات الضعيفة، فقط من أجل أن يطبع اسمه على الشيكات، هو مثال معيب آخر للفشل الكارثي للرئيس ترمب في معالجة هذه الأزمة بالسرعة التي تتطلّبها".

"حملة انتقادات"

وشارك نواب ديمقراطيون وأشخاص عاديون في حملة انتقادات طالت ترمب على شبكة الإنترنت، حيث هاجم البعض الرئيس الجمهوري بسبب تسييسه أزمة وقعت خلال موسم انتخابات، بحسب كلامهم.

يشار إلى أن هذه الدفعات هي جزء من حزمة مساعدات طارئة بقيمة تريليوني دولار أقرها النواب الديمقراطيون والجمهوريون ووقّعها ترمب لتصبح قانونا نافذا.

أكبر إنفاق أقره الكونغرس

ويهدف هذا القانون الذي يتضمن أكبر إنفاق أقرّه الكونغرس في تاريخه إلى تقديم الإغاثة لملايين العائلات والشركات الأميركية المتضررة بسبب إجراءات العزل والإغلاق وانتشار فيروس كورونا.

وكان ترمب قد قال خلال اجتماع لخلية الأزمة "إنها مبادرة إدارتي".

ومن المفترض أن تحمل الشيكات اسم ترمب وليس توقيعه.

يشار إلى أن الولايات المتّحدة، كانت سجّلت مساء الأربعاء، وفاة حوالي 2600 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وتحتلّ الولايات المتّحدة أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين بالوباء والذين تخطّى عددهم 637 ألف مصاب، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 28.326 وفاة.