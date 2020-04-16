حاكم نيويورك يمدد الإغلاق حتى 15 مايو بسبب كورونا

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو الخميس، تمديد الإغلاق في الولاية حتى 15 أيار/مايو، ولكن فيما استعرض بيانات تشير إلى تحسن الظروف قال إنّ اليقظة ضرورية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأشار كومو إلى انخفاض معدلات دخول المرضى إلى المستشفى ودخول المرضى إلى العناية المركزة، لكنه قال إن معدلات الإصابة يجب أن تنخفض بشكل كبير قبل إعادة تحريك عجلة الاقتصاد.

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وقال كومو في الإحاطة الصحافية اليومية "أود أن أرى نسب الإصابات تنخفض أكثر"، لافتاً إلى أنّ 606 أشخاص توفوا جراء الإصابة بكوفيد-19 في الولاية، في أدنى حصيلة يومية في 10 أيام.

وقال "لا أريد أن أتكهن أبعد من ذلك. فترة شهر هي وقت طويل".

جاء الإعلان عشية تنفيذ أمر يلزم سكان نيويورك بارتداء كمامات واقية في الأماكن العامة حيث لا يمكنهم البقاء على بعد ستة أقدام من بعضهم بعضاً (1,83 متر).

وفي إشارة تبعث على الأمل، قال كومو إن ولاية نيويورك - حيث توفي 11586 شخصاً على الأقل نتيجة الإصابة بالفيروس، وسجلت أكثر من نصف مليون حالة إيجابية - ستتبرع بمئة جهاز تنفس لكل من ولايتي نيو جيرسي وميشيغن و50 جهازاً لماريلاند.

وقال كومو: "نحن نفهم معنى مشاركة الموارد كما لم نفهمها من قبل، ونفهم المشاركة بين الولايات وكيف جاد الناس في عطائهم لنيويورك عندما احتجنا لهم".