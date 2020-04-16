"حرب الشيكات" تستعر.. ترمب لبيلوسي: مجنونة

يبدو أن تصريح رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لن يمر مرور الكرام على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ما إن وصله كلام الأخيرة حتى ردّ عليها فوراً بتغريدة عبر منبره المفضل.

موضوع يهمك "خطوة معيبة"، هذا جديد العلاقة بين رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، والرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد الكشف عن أنّ... بيلوسي تفتح النار على ترمب: أمر معيب أميركا

في التفاصيل، نشر ترمب تغريدة عبر حسابه في تويتر ردّ فيها على تصريحات بيلوسي بأن خطوته المتمثلة بترك اسمه على شيكات التحفيز الاقتصادي للأميركيين "معيبة"، قائلاً: "نانسي بيلوسي أنت شخص مجنون وضعيف، لا تملكين صفات القادة".

وأضاف الرئيس في كلامه، أن بيلوسي وأمثالها هم السبب في أن أميركا تكره السياسيين المحترفين"، متابعاً "أن نانسي دمية تثير الشفقة، وغير كفؤة، يسيطر عليها اليسار المتطرف، داعياً إياها للعودة إلى واشنطن ومتابعة عملها"، بحسب تعبيره.

وكانت نانسي قد وصفت خطوة ترمب بترك اسمه على شيكات التحفيز الاقتصادي للأميركيين بالـ"معيبة"، كونها ستتسبّب بتأخير الدفع لملايين العائلات والشركات التي تعاني جرّاء أزمة فيروس كورونا.

بدورها، أكّدت وزارة الخزانة الأميركية لفرانس برس أنّ اسم ترمب سوف يطبع على أوراق شيكات المساعدات المالية التي يصل بعضها إلى 1200 دولار، والتي ستدفع قريبا إلى عشرات ملايين الناس.

Crazy “Nancy Pelosi, you are a weak person. You are a poor leader. You are the reason America hates career politicians, like yourself.” @seanhannity She is totally incompetent & controlled by the Radical Left, a weak and pathetic puppet. Come back to Washington and do your job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2020

"تأخير إصدار الشيكات"

كما يمكن لهذا الأمر غير المسبوق الذي تقوم به وزارة الخزانة أن يؤخّر عملية إصدار الشيكات لعدة أيام، وفق ما أفادت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين كبار في خدمة الإيرادات الداخلية.

وقالت بيلوسي في بيان إنّ "تأخير الدفعات المباشرة إلى العائلات الضعيفة، فقط من أجل أن يطبع اسمه على الشيكات، هو مثال معيب آخر للفشل الكارثي للرئيس ترمب في معالجة هذه الأزمة بالسرعة التي تتطلّبها".

ترمب متهم بـ"تسييس الأزمة"

وشارك نواب ديمقراطيون وأشخاص عاديون في حملة انتقادات طالت ترمب على شبكة الإنترنت، حيث هاجم البعض الرئيس الجمهوري بسبب تسييسه أزمة وقعت خلال موسم انتخابات، بحسب كلامهم.

يشار إلى أن هذه الدفعات هي جزء من حزمة مساعدات طارئة بقيمة تريليوني دولار أقرها النواب الديمقراطيون والجمهوريون ووقّعها ترمب لتصبح قانونا نافذا.

أكبر إنفاق أقره الكونغرس

ويهدف هذا القانون الذي يتضمن أكبر إنفاق أقرّه الكونغرس في تاريخه إلى تقديم الإغاثة لملايين العائلات والشركات الأميركية المتضررة بسبب إجراءات العزل والإغلاق وانتشار فيروس كورونا.

وكان ترمب قد قال خلال اجتماع لخلية الأزمة "إنها مبادرة إدارتي".

ومن المفترض أن تحمل الشيكات اسم ترمب وليس توقيعه.

يشار إلى أن الولايات المتّحدة، كانت سجّلت مساء الأربعاء، وفاة حوالي 2600 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وتحتلّ الولايات المتّحدة أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين بالوباء والذين تخطّى عددهم 637 ألف مصاب، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 28.326 وفاة.