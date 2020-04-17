مشروع أميركي لمقاضاة الصين ورسالة لترمب لمحاكمتها دوليا

تصاعدت حدة التوتر بين أميركا والصين على خلفية اتهام الأخيرة بالمسؤولية الكاملة عن انتشار فيروس كورونا المستجد والضغوط التي مارستها على منظمة الصحة العالمية لإخفاء تفاصيل انتشار الوباء وخطورته.

إلى ذلك، قدم السناتور الجمهوري توم كوتون والنائب الجمهوري دان كرينشو تشريعًا يسمح للأميركيين بمقاضاة الصين في المحكمة الفيدرالية للحصول على تعويضات الوفاة والإصابة والضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس ووهان.

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الحصانات السيادية الأجنبية

وعلى وجه التحديد، سيعدل مشروع القانون قانون الحصانات السيادية الأجنبية لإيجاد استثناء لمحاسبة الصين عن الأضرار الناجمة عن معالجة الصين الخطيرة لتفشي فيروس ووهان.

وقال كوتون "من خلال إسكات الأطباء والصحفيين الذين حاولوا تحذير العالم من الفيروس التاجي، سمح الحزب الشيوعي الصيني للفيروس بالانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم.. لقد أدى قرارهم بالتغطية على الفيروس إلى وفاة الآلاف دون داعٍ وأضرار اقتصادية لا حصر لها".

وتابع : "من المناسب فقط أن نحاسب الحكومة الصينية على الضرر الذي تسببت فيه".

"أكاذيب خبيثة"

وأضاف "نحن بحاجة إلى مساءلة الحكومة الصينية عن أكاذيبها الخبيثة والتستر التي تسبب بانتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم. لقد طرد النظام الشيوعي الصحفيين، واحتجز المبلغين، وحجب المعلومات الحيوية التي أخرت الاستجابة العالمية للوباء.

فيما قال كرينشو "إن أفعالهم تسببت بتدمير حياة الأميركيين وسبل عيشهم. سيساعد هذا القانون على ضمان ألا تخلو إجراءات الصين من عواقب".

تحالف دولي

من جهة أخرى بعث السيناتور الجمهوري مايك روبيو رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب يدعوه فيها لتشكيل تحالف دولي وفتح تحقيق دولي في جهود الصين لإخفاء الفيروس وفشلها في تقديم تحذيرات مناسبة للعالم على أن يشمل التحقيق منظمة الصحة العالمية.

وجاء في نص الرسالة "منذ بداية اندلاع COVID-19 ، وهو مرض ناجم عن فيروس تاجي نشأ في ووهان الصينية، بذل الحزب الشيوعي الصيني جهودًا كبيرة للتغطية على الفيروس، وتحويل، بل وإلقاء اللوم مباشرة على الولايات المتحدة بسبب التفشي.. بمجرد السيطرة على هذا الوباء، ستكون هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي شامل في أصل الفيروس وإساءة جمهورية الصين الشعبية للمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. لذلك، نحثك على توجيه إدارتك، بما في ذلك وزير الخارجية بومبيو والسفير كرافت للعمل مع حلفائنا وشركائنا مثل اليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية لمتابعة تحقيق مفتوح وشفاف في أصل COVID-19، وكذلك التحقيق في عملية صنع القرار في منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالأزمة. كما نحثك على تعيين مبعوث رئاسي رفيع المستوى لقيادة جهود التنسيق الدولي من أجل COVID-19 والتحقيقات ذات الصلة.

"ليس المرض الأول ولن يكون الأخير"

وتابع روبيو في رسالته "نشيد بكم لاتخاذكم خطوات للتحقيق في تأثير الصين داخل الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية. إن المراجعة والتحقيق الشامل أمران حاسمان للشفافية والمساءلة وكذلك لمواجهة المعلومات الخاطئة حول الفيروس. COVID-19 ليس المرض الأول، ولن يكون الأخير ، الذي يقفز من الحيوانات إلى البشر. وعندما تفشل وظيفة الإنذار العالمي لمنظمة الصحة العالمية ، نحتاج إلى معرفة السبب. يجب علينا أيضًا أن نكون في حالة تأهب عندما تتعرض لجنة الصحة العالمية واستقلالية الهيئة الدولية للخطر. ومع ذلك، من المهم للغاية أن نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا لمتابعة الحقائق وضمان المساءلة".

ووقع على رسالة روبيو كل من أعضاء مجلس الشيوخ مارشا بلاكبيرن، وثوم تيليس، وجون كورنين وروجر ويكر، وتيد كروز ، ودان سوليفان ومايك لي.