4491 بيوم واحد.. كورونا يخلّف 33 ألف ضحية في أميركا

بلغت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة نحو 33 ألفاً الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

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فقد ارتفعت الحصيلة بعد وفاة 4491 شخصا إضافيا في الولايات المتحدة خلال أربع وعشرين ساعة.

إلى ذلك غدت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات بكوفيد-19 أمام إيطاليا 22170 وفاة، وإسبانيا 19315 وفاة، وفرنسا 17941 وفاة.

حصيلة قياسيّة

وسجّلت الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، في اليومين الأخيرين حصيلة قياسيّة للوفيات اليومية، فيما تخطّى عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 على أراضيها 660 ألفا.

فيما تعتبر مدينة نيويورك أكبر بؤرة للوباء في البلاد، وقد أعلنت الثلاثاء تسجيل 3778 وفاة إضافية "مرجّحة" بكوفيد-19.

ترمب يفتح الاقتصاد

وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلن الرئيس دونالد ترمب الخميس، أنّ الوقت حان لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي الذي توقّف جرّاء انتشار وباء كوفيد-19، تاركًا أمر اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكّام الولايات الخمسين.

وأوضح ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنّ إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل "ولايةً تلو أخرى" وعلى أساس معطيات "يُمكن التحقّق منها" لتجنّب موجة جديدة من الفيروس.