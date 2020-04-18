أدنى حصيلة وفيات بنيويورك.. وحاكمها: لم نخرج من الأزمة

سجلت ولاية نيويورك، بؤرة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، 540 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، في أدنى حصيلة يومية منذ 15 يوماً، كما أعلن حاكم الولاية أندرو كيومو.

وسجلت آخر أدنى حصيلة يومية للوفيات في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة في 2 نيسان/ابريل، وبلغت 432 حالة وفاة، وفق موقع "كوفيد تراكينغ بروجكت".

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ووصل عدد الوفيات في يوم واحد في الولاية إلى 799 حالة في 9 نيسان/ابريل، الأعلى منذ ذلك الحين.

لكن حاكم الولاية الذي أعلن، الخميس، تمديد تدابير العزل حتى 15 أيار/مايو يبقى حذراً، خصوصا أن ألفي شخص دخلوا المستشفيات منذ أمس جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق كيومو.

وأعلن كيومو "لم نعد في مرحلة ارتفاع كبير في الإصابات، لكننا لم نخرج بعد من الأزمة".

ودعا الحاكم الديمقراطي كذلك إلى الوحدة.

ومنذ مطلع الأسبوع، يتبادل كيومو والرئيس دونالد ترمب الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقال كيومو السبت "لا مكان للسياسة الاستعراضية"، مضيفاً "كيف يمكن للوضع أن يتفاقم وسريعاً؟ إذا تم تسييس كل هذه المشاعر. لا يمكننا أن نسمح بذلك".

وأضاف مقتبساً عن الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة أبراهام لينكولن "فلنمسك بأيدي بعضنا بعضا ولنعمل معاً للخروج من الأزمة، ولهذا يدعوننا بالولايات المتحدة، أليس كذلك؟ الوحدة هي المفتاح. نحن بحاجة إلى هذه الوحدة اليوم أكثر من أي وقت".