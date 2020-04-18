ترمب يناكف أوباما.. وبايدن يرد بفيديو على تويتر

وجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، فرصة ذهبية لتوجيه بوصلة الانتقادات إلى الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما، بعد أن سألته صحافية عن دفع مبلغ 3.5 مليون دولار لمعهد علم الفيروسات في ووهان الصينية عام 2015، بالتزامن مع جدل واسع حول هذا المختبر والاتهامات التي طالته بأنه أصل الفيروس ومنه تسلل كورونا إلى المدينة الصينية، موطئ الوباء الذي طال أكثر من مليوني شخص حول العالم.

إذ قال ترمب أمس رداً على سؤال:" نحقق في تلك المسألة، وأتساءل: من كان رئيساً في تلك الفترة؟!".

بايدن يرد بفيديو

إلا أن الرد سرعان ما أتى من قبل جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض في انتخابات الرئاسة الأميركية، والمدعوم من أوباما بطبيعة الحال، معتبراً أن الأميركيين يدفعون ثمن تقاعس ترمب عن محاسبة الصين على جائحة كورونا.

President Trump is trying to rewrite history when it comes to China and COVID-19 — but the facts don't back him up. Tony Blinken was the Deputy Secretary of State and is one of my top foreign policy advisors. He'll explain. pic.twitter.com/si3vDHnF2r — Joe Biden (@JoeBiden) April 17, 2020





ونشر بايدن على حسابه على تويتر فيديو يظهر أحد العاملين معه سابقاً تحت ظل إدارة أوباما، قائلاً: "الحقيقة المرة هي أن دونالد ترمب ترك أميركا مكشوفة ومعرضة لهذه الجائحة. لقد تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات، وبدلا من ذلك وضع ثقته في زعماء الصين".

وأضاف أن "ترمب أنهى تمويل برنامج تم إنشاؤه خلال إدارة أوباما وبايدن لرصد الأمراض المعدية الطارئة وخفض عدد خبراء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين، وترك مكانا كان مخصصا لأميركي شاغرا داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين". وختم قائلاً "والآن ندفع كلنا الثمن".

في المقابل، ردت حملة ترمب على شريط بايدن المصور وأدانت نائب الرئيس السابق لاعتراضه على أمر أصدره ترمب في أواخر يناير يقضي بفرض قيود على المسافرين غير الأميركيين القادمين من الصين لمكافحة كوفيد-19.