ترمب: عدد من الولايات قررت البدء بخطة فتح الاقتصاد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، أن الوفيات في أميركا أقل بكثير من الصين.

وقال في مؤتمر خلية الأزمة الأميركية حول مستجدات فيروس كورونا، أن عدد من الولايات قررت البدء في المرحلة الأولى من خطة إعادة فتح الاقتصاد، ومنها ولايتي تكساس وفيرمونت.

كما أكد إجراء أكثر من 4 ملايين اختبار لكوفيد 19 في الولايات المتحدة، وقال "الولايات المتحدة تجاوزت دول مثل أسبانيا وإيطاليا في حصيلة عدد الاختبارات".

موضوع يهمك بعد فترة طويلة من عدم اليقين، أصبح من المتاح لأعداد متزايدة من سكان الكثير من دول العالم الذهاب إلى معامل تحاليل أو... كيف تعرف أن مناعتك تقوى على مواجهة كورونا؟ صحة

هذا وأكد الرئيس الأميركي انه رفض تبني نظرية مناعة القطيع لأنها كانت ستقضي على حياة ملايين الأميركيين - حسب تعبيره-.

إلى ذلك، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة بزيادة 29002 عن البيانات السابقة وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394 ليصل إجمالي الوفيات إلى 35 ألفا و443.



وأضافت أن بياناتها بخصوص حالات مرض كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا تشمل الإحصاء حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق 17 أبريل نيسان مقارنة بإحصائها الذي أوردته في اليوم السابق.



هذا ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.