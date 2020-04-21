بسبب "العدو الخفي".. ترمب يوقف الهجرة إلى أميركا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه ينوي توقيع أمر تنفيذي بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا ولحماية الوظائف الأميركية.

موضوع يهمك سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الاثنين، وفاة 1433 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض بالمقارنة... تسجيل 1433 وفاة بكورونا في أميركا خلال 24 ساعة أميركا

وقال ترمب على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين: "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا".

فيما امتنع البيت الأبيض عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مسوغات القرار أو توقيته أو سنده القانوني.

42 ألف وفاة في أميركا

يأتي ذلك فيما تجاوز عدد وفيات الفيروس في الولايات المتحدة 42 ألفا وفقا لإحصاء رويترز.

كما يوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، حيث سجلت أكثر من 780 ألف إصابة بزيادة 27 ألف حالة، الاثنين.

إلى ذلك يكاد الاقتصاد الأميركي أن يتوقف بسبب الفيروس مع تقدم أكثر من 22 مليون شخص بطلبات إعانة الشهر الماضي بسبب البطالة.