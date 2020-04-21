ترمب: تراجع أسعار النفط الأميركي أمر عابر بسبب الوضع العالمي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، إن هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا، وإن هناك حاليا 72 اختبارا على عقاقير وأدوية بعضها واعد، داعيا الأميركيين إلى الاستمرار في مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وبشأن الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأميركي، صرح ترمب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة فيروس كورونا، أن تراجع أسعار النفط الأميركي أمر عابر بسبب الوضع العالمي، وأن إدارته تسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي.

موضوع يهمك هوت أسعار النفط الأميركي، إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، في سابقة تاريخية، تعكس أجواء أسواق النفط وفائض المعروض واقتراب... لهذه الأسباب انهارت أسعار النفط الأميركي لأدنى مستوى في تاريخها طاقة

وتدهور سعر العقود الآجلة لبرميل النفط تسليم مايو المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، بعد جلسة تداول عاصفة، ما يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام.

ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود مايو الثلاثاء، على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن. لكن مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين ما تسبب ببلوغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 37,63 دولارا تحت الصفر مع انتهاء التعاملات.

الضغط على الكونغرس لدعم الشركات الصغيرة

وفي سياق تبعات أزمة كورونا أعلن ترمب أن لديه لقاء مع حاكم نيويورك في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيواصل الضغط على الكونغرس لدعم الشركات الصغيرة، معربا في السياق ذاته عن أمله في أن يتم التصويت اليوم في مجلس الشيوخ على خطة دعم تلك الشركات.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام سهلت إجراء اختبارات كورونا، وأن الإدارة الفدرالية مستمرة في دعم الولايات بالمستلزمات الطبية، مشددا على ضرورة إيصال الإمدادات الطبية بأسرع وقت للأماكن المتضررة.

وفي معرض حديثه أشاد ترمب بحكام الولايات قائلا إنهم أثبتوا تمتعهم بمهارات كبيرة خلال هذه الأزمة.

من جهته أفاد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بأنه تم بناء عدد كبير من المستشفيات في البلاد لكن لم يتم استخدامها بعد، مؤكدا أن حكام الولايات يواصلون جهودهم لإدارة أزمة كورونا.