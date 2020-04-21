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عقب انهيار تاريخي.. النفط الأميركي يعود للمنطقة الإيجابية

المصدر: العربية.نت _ وكالات
محطة لتكرير النفط الأميركي
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قفز سعر برميل النفط الأميركي تسليم مايو، صباح الثلاثاء، إلى ما فوق الصفر بعد انهيار تاريخي في أسعاره في الساعات السابقة.

قبيل ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّ الولايات المتّحدة تسعى لشراء 75 مليون برميل لملء مخزون البلاد الاستراتيجي من النفط ، بعد أن تحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين.

وألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكاً على موعد تعافي استهلاك الوقود.

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هوت أسعار النفط الأميركي، إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، في سابقة تاريخية، تعكس أجواء أسواق النفط وفائض المعروض واقتراب...

لهذه الأسباب انهارت أسعار النفط الأميركي لأدنى مستوى في تاريخها لهذه الأسباب انهارت أسعار النفط الأميركي لأدنى مستوى في تاريخها طاقة

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي تسليم مايو 55.90 خمسة وخمسين فاصة تسعة دولار، أو 306 % ثلاثمئة وستة في المئة، إلى ناقص سبعة وثلاثين دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من تسعة في المئة 9.2%، إلى 25.43 نحو خمسة وعشرين دولارا للبرميل.

وتتصاعد حدة الضغوط فيما يتزايد بناء المخزونات النفطية في العالم، بما في ذلك المركز الرئيسي للتخزين بالولايات المتحدة في أوكلاهوما.

كلمات دالّة

#أميركا, #النفط_الأميركي
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