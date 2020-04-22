أميركا تتوعد إيران بسبب "القمر العسكري"

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق قمر صناعي عسكري، واعداً بأن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات.

وصرح بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، الأربعاء: "أعتقد أنه يجب محاسبة إيران على ما قامت به"، مضيفاً: "لقد أكد الإيرانيون على الدوام أن هذه البرامج" للأقمار الصناعية"منفصلة بالكامل عن أي جانب عسكري وأنها محض برامج تجارية".

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وتابع أن "إطلاق قمر صناعي عسكري اليوم يثبت أننا كنا على حق هنا في الولايات المتحدة عبر التنديد ببرامج عسكرية خفية".

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني، كان أعلن في وقت سابق الأربعاء، أنه أطلق "أول قمر صناعي عسكري للبلاد بنجاح إلى مداره"، وذلك في وقت يشهد توتراً بين طهران والولايات المتحدة إزاء برنامجي إيران النووي والصاروخي.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني: "انطلق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور" هذا الصباح من صحراء وسط إيران. كان الإطلاق ناجحاً ووصل القمر الصناعي إلى مداره".

425 كيلومتراً عن سطح الأرض

كما أفاد الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن القمر الصناعي "نور" يدور في مدار يبعد 425 كيلومتراً عن سطح الأرض، لافتاً إلى أنه استخدم الصاروخ "قاصد" في إطلاق القمر الصناعي، لكنه لم يخض في تفاصيل أخرى عن التكنولوجيا المُستخدمة. وأوضح أن الصاروخ يَستخدم مزيجاً من الوقود الصلب والسائل.

إلى ذلك يقول مسؤولون أميركيون، إنهم يخشون من أن التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار يمكن أن تُستخدم أيضاً في إطلاق رؤوس حربية نووية.

وتنفي طهران تأكيدات الولايات المتحدة بأن هذا النشاط يمثل غطاء لتطوير صواريخ باليستية، وتقول إنها لم تحاول قط تطوير أسلحة نووية.